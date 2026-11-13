Dax startet negativ – KI-Auswirkungen überschaubar

Der Dax ist am Freitag negativ in den Handelstag gestartet. Gegen 9:35 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.680 Punkten berechnet und lag damit 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Eon, Gea und Scout24, am Ende Infineon, Rheinmetall und Siemens.

An der grundsätzlichen KI-Wachstumsstory habe sich wenig verändert, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Für den Dax blieben “die unmittelbaren Auswirkungen der internationalen Technologieturbulenzen überschaubar”, erklärte Lipkow. Laut dem Experten richten die Anleger ihren Blick deshalb wieder stärker auf die Konjunkturdaten. “Die heute veröffentlichten deutschen Großhandelspreise sind mit einem Anstieg von 8,8 Prozent etwas stärker ausgefallen als die erwarteten 8,7 Prozent.”

Im weiteren Tagesverlauf werden laut Lipkow “die Daten zum Bruttoinlandsprodukt der Eurozone für das dritte Quartal sowie die US-Erzeugerpreise” im Mittelpunkt stehen. Das könnte für Bewegung sorgen. Für den Dax zeichne sich zum Wochenschluss “eine Handelsspanne zwischen 26.600 und 26.850 Punkten ab”, so die Einschätzung des Marktanalysten.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1067 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9036 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Morgen wurden für eine Feinunze 3.893 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 113,10 Euro pro Gramm.

Mehr zum Thema: Dax weiter auf Rekordjagd – 27.000er-Marke kurzzeitig geknackt · Dax legt zu – Münchener Rück nach Quartalszahlen gefragt

Author DTS Nachrichtenagentur Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.