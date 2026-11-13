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Neugründungen größerer Betriebe nehmen zu

Neugründungen größerer Betriebe nehmen zu
Gewerbeanmeldung einer GmbH (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Die Neugründungen von größeren Betrieben nehmen zu. Im laufenden Jahr wurden in Deutschland rund 103.700 Betriebe gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit. Damit wurden 4,5 Prozent mehr größere Betriebe gegründet als im Vorjahreszeitraum.

Insgesamt wurden in den ersten drei Quartalen 2026 rund 525.100 Neugründungen erfasst, das entspricht einem Anstieg von 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der vollständigen Aufgaben von Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung sank um 2,4 Prozent auf 72.500, während die Zahl der vollständigen Gewerbeaufgaben mit 363.500 um 0,8 Prozent höher ausfiel als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl der Gewerbeabmeldungen sank um 0,8 Prozent auf rund 443.000.

Bei den Gewerbean- und -abmeldungen wurden auch Betriebsübergaben, Umwandlungen oder Wechsel in ein anderes Meldegebiet mit erfasst. Von größerer wirtschaftlicher Bedeutung wird ausgegangen, wenn ein Betrieb durch eine juristische Person oder eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit gegründet beziehungsweise aufgegeben wird. Auch von natürlichen Personen gegründete beziehungsweise aufgegebene Betriebe zählen dazu, sofern die Person im Handelsregister eingetragen ist, Arbeitnehmer beschäftigt oder bei der Gründung eine Handwerkskarte besitzt, so Destatis.

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