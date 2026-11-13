Memmingen: Freifläche der Kutter-Arena öffnet am 14. November

Ab Samstag, 14. November, steht beim öffentlichen Eislauf in der Kutter-Arena in Memmingen auch die Freifläche zur Verfügung.
Damit können Eisläuferinnen und Eisläufer beim öffentlichen Lauf zusätzlich zur Halle die Freifläche nutzen.
Ab Samstag, 14. November, steht beim öffentlichen Eislauf in der Kutter-Arena in Memmingen auch die Freifläche zur Verfügung.
Damit können Eisläuferinnen und Eisläufer beim öffentlichen Lauf zusätzlich zur Halle die Freifläche nutzen.
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