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Memmingen: Freifläche der Kutter-Arena öffnet am 14. November

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Ab Samstag, 14. November, steht beim öffentlichen Eislauf in der Kutter-Arena in Memmingen auch die Freifläche zur Verfügung.

Damit können Eisläuferinnen und Eisläufer beim öffentlichen Lauf zusätzlich zur Halle die Freifläche nutzen.

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