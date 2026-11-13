Kostenloser Vereinsführerschein: Noch Plätze im Landkreis Lindau

Die sechsteilige Seminarreihe „Vereinsführerschein“ findet vom 27. Februar bis 8. Mai 2027 im Landkreis Lindau statt. Für Vereine aus dem Landkreis ist die Teilnahme kostenlos; noch sind Plätze frei.

Der Kurs wird bereits zum achten Mal angeboten und erneut von Vereinsberater Karl Bosch geleitet. Gefördert wird das Angebot durch die VR-Stiftung für Bürger am Bayerischen Bodensee.

Recht, Haftung und Vereinsarbeit

Auf dem Programm stehen zentrale rechtliche Themen, Haftungs- und Versicherungsfragen sowie aktuelles Vereinssteuerrecht. Weitere Inhalte sind die Planung von Mitgliederversammlungen, Jugendschutz, die Motivation von Mitgliedern, professionelle Kommunikation und der konstruktive Umgang mit Konflikten.

Die Teilnehmenden können eigene Fragen einbringen und sich mit Vorsitzenden anderer Vereine austauschen und vernetzen. Ziel der Seminarreihe ist es, den Austausch zwischen den Vereinen zu stärken sowie neue Perspektiven und Kooperationen zu fördern.

Weitere Informationen zum Vereinsführerschein gibt es unter www.landkreis-lindau.de/Gesellschaft-Soziales/Ehrenamt.

Author Presse Augsburg Der Newsdesk von Presse Augsburg veröffentlicht aktuelle Nachrichten aus Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern. Die Redaktion berichtet unter anderem über regionale Ereignisse, Polizei und Blaulicht, Politik, Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Sport.