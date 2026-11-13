Günzburg/Neu-Ulm: Nur sechs Prozent integrieren KI strategisch

Eine Befragung von mehr als 4.000 Unternehmen zeigt: Die Wirtschaftsregion Günzburg/Neu-Ulm wird insgesamt positiv bewertet. Herausforderungen sehen die Betriebe vor allem bei Fachkräften, nachhaltiger Energie und künstlicher Intelligenz.

Die Ergebnisse wurden am 11. November im Leipheimer Zehntstadel vorgestellt. Rund 150 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nahmen an der Auftaktveranstaltung des RegioStrat-Projekts „Resilienzregion Günzburg/Neu-Ulm“ teil. Das Projekt startete im Frühjahr 2026 und läuft bis Ende 2028. In diesem Zeitraum wird es mit insgesamt 450.000 Euro vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gefördert.

Im Sommer waren Unternehmen in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm zu Digitalisierung, Fachkräftesicherung und Nachhaltigkeit befragt worden. Die Rücklaufquote lag bei etwa 22 Prozent. Nach Angaben der Projektverantwortlichen entspricht die Verteilung der Antworten weitgehend der Verteilung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze. Deshalb werden die Ergebnisse als repräsentativ angesehen.

Verkehr und Grundversorgung schneiden gut ab

Die befragten Betriebe bewerteten die Standortzufriedenheit insgesamt mit „gut“. Unter den 20 abgefragten Kriterien schnitten die überregionale Verkehrslage, die örtliche Verkehrsanbindung, die Einzelhandels-Grundversorgung und das Schulangebot besonders positiv ab.

Nachholbedarf sehen die Unternehmen bei der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, einer nachhaltigen Energieversorgung sowie bei der Verfügbarkeit von Wohnflächen und Arbeitskräften.

Unternehmen erwarten Bedarf an Arbeitskräften

43 Prozent der antwortenden Betriebe erwarten in den kommenden zwölf Monaten einen kurzfristigen Arbeitskräftebedarf. Gesucht werden vor allem ausgebildete Beschäftigte im gewerblichen und technischen Bereich. Viele Unternehmen rechnen zugleich mit Schwierigkeiten bei der Besetzung der Stellen, weil fachliche Qualifikationen fehlen und es insgesamt zu wenige Bewerbungen gibt.

Als wichtigste Maßnahmen zur Fachkräftesicherung nannten die Betriebe Fort- und Weiterbildungen, höhere Löhne und Gehälter, Ausbildung sowie die Beschäftigung von Menschen über 55 Jahren. Knapp die Hälfte der Unternehmen pflegt bereits Kontakte zu Schulen. Mit Hochschulen stehen dagegen nur knapp 20 Prozent der Betriebe in Verbindung.

Bei der Nachhaltigkeit setzen viele Unternehmen auf eigene Energieerzeugung, etwa durch Photovoltaikanlagen. 45 Prozent der antwortenden Betriebe nutzen bereits Elektrofahrzeuge im Fuhrpark, weitere 23 Prozent planen deren Einsatz.

Nur sechs Prozent haben KI fest integriert

Besonders deutlich wird der Nachholbedarf beim Einsatz künstlicher Intelligenz: Nur sechs Prozent der Unternehmen haben KI fest in ihre Strategie integriert. 70 Prozent geben an, dass die Technologie keine Rolle spielt oder lediglich vereinzelt und informell eingesetzt wird.

Als zentrale Hürden bei der Digitalisierung nennen die Betriebe Datenschutz und Cybersicherheit, gesetzliche Vorgaben sowie die Bewertung neuer Technologien. Die Unterstützung der Unternehmen bei diesen Themen ist ein Teilprojekt von RegioStrat.

Nach Einschätzung von Dr. Paul Werner vom begleitenden Büro GEFAK ist die Gesamtzufriedenheit auch im Vergleich mit ähnlichen Regionen gut. Die genannten Kritikpunkte träten in vielen Regionen auf. Zusätzlich zur Unternehmensbefragung läuft eine Strukturdatenanalyse. Eine Bürgerbefragung im Jahr 2027 soll weitere Handlungsfelder aufzeigen.

RegioStrat soll Unternehmen unterstützen

Landrat Dr. Hans Reichhart und Landrätin Eva Treu sehen trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten, steigenden Wettbewerbsdrucks und des Strukturwandels eine solide Ausgangsbasis. Zugleich bestehe die Aufgabe darin, gezielt dort anzusetzen, wo Unternehmen Unterstützung benötigen.

Im Projekt wurden außerdem besonders aktive Unternehmen und potenzielle Nachahmer identifiziert. Daraus soll eine stärkere Vernetzung entstehen.