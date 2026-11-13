Nordic Night im kraterbad: Skandinavischer Saunaabend

Das Bäderteam des kraterbads lädt am Samstag, 21. November 2026, ab 17 Uhr zur „Nordic Night“ mit skandinavischem Flair, nordisch inspirierter Musik, stimmungsvoller Beleuchtung und besonderen Aufgüssen ein.

Der Saunaabend steht unter dem Motto „Sauna. Licht. Entspannung.“ Eine mystische Ambientebeleuchtung und abwechslungsreiche Aufgüsse sollen für eine besondere Wohlfühlatmosphäre sorgen.

Vier Duftkompositionen im Programm

Um 17 Uhr beginnt die „Nordische Frische“ mit Fichte, Zitrone und Pfefferminze. Um 18 Uhr folgt „Waldzauber“, um 19 Uhr „Polarlicht“ und um 20 Uhr „Nordische Ruhe“.

Die „Nordic Night“ lädt dazu ein, die kalte Jahreszeit bei wohltuender Wärme, besonderen Düften und stimmungsvollen Lichteffekten in nordischer Atmosphäre zu genießen.