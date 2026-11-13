Klinikum Memmingen erstmals nach DIN EN ISO 50001 zertifiziert

Das Klinikum Memmingen hat sein Energiemanagementsystem erstmals erfolgreich nach DIN EN ISO 50001 zertifizieren lassen. Es soll Energieverbräuche systematisch erfassen und Einsparpotenziale nutzbar machen.

Krankenhäuser benötigen rund um die Uhr Energie. Birgit Ludwig und Stefan Munz von der Betriebstechnik begleiten als Energiemanagement-Team den gesamten Prozess – von der Erfassung und Bewertung der Energiedaten bis zur Umsetzung und Überprüfung geeigneter Maßnahmen.

Energie sparen, ohne die Versorgung zu beeinträchtigen

Im Mittelpunkt stehen die besonderen Anforderungen eines Krankenhauses. Energieeinsparungen dürfen weder Hygiene und Komfort noch medizinisch notwendige Betriebsabläufe beeinträchtigen. Energie soll vielmehr dort effizienter eingesetzt werden, wo dies technisch möglich und betrieblich sinnvoll ist.

Im Rahmen der Zertifizierung wurden die wesentlichen Energieverbraucher des Klinikums ermittelt und die vorhandenen Energiedaten systematisch ausgewertet. Dazu zählen unter anderem die Lüftungs- und Klimaanlagen, die Beleuchtung, die Heizenergie sowie die Dampf- und Warmwasseraufbereitung.

Ziel ist es, Zusammenhänge besser zu verstehen, Einsparpotenziale zu erkennen und daraus konkrete Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten.

Regelmäßige Überprüfung der Energieverbräuche

Klinikdirektor Roger Kolb bezeichnete die erfolgreiche Erstzertifizierung als wichtigen Meilenstein und als Grundlage für die weitere Entwicklung des Energiemanagements. Künftig sollen die Energieverbräuche regelmäßig überprüft und zunehmend detaillierter analysiert werden.

So sollen Veränderungen besser nachvollzogen, weitere Potenziale frühzeitig erkannt und die Wirkung von Maßnahmen gezielter bewertet werden. Der Energieeinsatz soll langfristig effizient gestaltet werden, ohne die Anforderungen an einen sicheren und zuverlässigen Krankenhausbetrieb zu beeinträchtigen.