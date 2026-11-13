Schmuggelaktion in Bayern: Einsatzkräfte prüfen 57 Fahrzeuge

Bei einem europaweiten Aktionstag gegen professionell präparierte Schmuggelfahrzeuge haben Einsatzkräfte am Donnerstag, 12. November, in Bayern 57 Fahrzeuge kontrolliert. Acht Fahrzeuge wurden dabei der neuen Röntgentechnik „Raybox“ zugeführt.

Eine der Kontrollstellen richtete die Fahndungskontrollgruppe Feucht an der A9 im Bereich Feucht ein. Beteiligt waren neben dem Bayerischen Landeskriminalamt und der Bayerischen Landespolizei auch das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei und der Zoll. Der Aktionstag wurde von EUROPOL und dem Bundeskriminalamt koordiniert.

Neue Technik unter realen Bedingungen getestet

Im Mittelpunkt stand die Erprobung eines Prototyps, der Fahrzeuge innerhalb weniger Minuten durchleuchten kann. Die spezielle Röntgentechnik soll detaillierte Aufnahmen des Fahrzeugaufbaus liefern und Auffälligkeiten sowie mögliche professionelle Verstecke sichtbar machen. Entwickelt wurde die Anlage im Rahmen eines Vorhabens des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen ILS durch die Firma Laumer.

Bei dem Einsatz wurden keine verdächtig verbauten Schmuggelverstecke festgestellt. Die Beteiligten gewannen nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamts dennoch Erkenntnisse für die weitere Entwicklung der „Raybox“ und einen möglichen künftigen polizeilichen Einsatz. Professionell präparierte Fahrzeuge werden von organisierten kriminellen Strukturen genutzt, um Schmuggelgut bei Kontrollen verborgen zu transportieren.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.