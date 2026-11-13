Mühldorf: Polizei stellt 600 Parfümflakons und Messer sicher

Bei einer Einreisekontrolle nahe der A 94 haben Bundespolizisten in Mühldorf am Inn zahlreiche Waren und Messer sichergestellt. Gegen die beiden Männer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Die Beamten kontrollierten am Mittwoch, 11. November, gegen 18.25 Uhr an der Anschlussstelle Mühldorf einen Transporter mit einem serbischen Fahrer und seinem kosovarischen Beifahrer. Dabei stellten sie fest, dass das Fahrzeug wegen fehlenden Haftpflichtversicherungsschutzes vom Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis zur Entstempelung ausgeschrieben war.

Der 49-jährige Beifahrer wurde zudem vom Amtsgericht Heidelberg zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Hintergrund war der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung.

Zahlreiche Messer in Hohlraum entdeckt

Bei der anschließenden Durchsuchung des Gepäcks und des Transporters fanden die Einsatzkräfte rund 600 Parfümflakons, 35 Messer unterschiedlicher Art, mehrere Messersets, 65 Spielzeugpuppen und zahlreiche Kleidungsstücke. Die Messer waren teilweise in einem Hohlraum hinter der Verkleidung der Schiebetür versteckt. Darunter befanden sich auch verbotene Einhandmesser, Springmesser und Karambitmesser.

Gegen die beiden Männer wurden unter anderem wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Marken-, Waffen- und Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Verdachts der Geldwäsche Strafverfahren eingeleitet. Sie konnten ihre Reise fortsetzen, mussten jedoch auf die sichergestellten Gegenstände und den Transporter verzichten.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: München: Polizei stellt mehr als 850 Gramm Heroin sicher

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.