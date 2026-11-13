Kiesewetter begrüßt geplanten Urenco-Einstieg des Bundes

Der Außen- und Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter (CDU) begrüßt den geplanten Einstieg der Bundesregierung beim multinationalen Atomkonzern Urenco. Der Brennelemente-Hersteller, an dem über eine Holding auch RWE und Eon beteiligt sind, ist zunehmend auch im militärischen Nuklear-Bereich aktiv. Der Einstieg sei sicherheitspolitisch sinnvoll – auch deshalb, weil man sich nicht auf Dauer auf den US-Nuklearschutzschirm verlassen könne, sagte Kiesewetter dem TV-Sender “Welt” am Freitag.

“Das ist eine absolut weise Entscheidung. Urenco gehört zu drei Teilen Großbritannien, den Niederlanden und einem deutschen Firmenkonsortium”, erklärte er. “Durch den Atomausstieg gehen RWE und eine andere deutsche Energiefirma da raus und die Bundesregierung übernimmt die Anteile für etwa 4 Milliarden Euro. Urenco ist in der Anreicherung sehr wichtig, ist aber auch in der nicht-militärischen Kernenergienutzung oder nuklearen Nutzung sehr hilfreich.”

Mit Blick auf die USA sagte Kiesewetter, man wisse nicht, wie künftig der US-Nuklearschirm aussehen werde. Mit dem geplanten Engagement bei Urenco treffe die Bundesregierung auch deswegen absolut die richtige Entscheidung, weil man sich sicherheitspolitisch gut aufstellen müsse. Der Urenco-Deal wäre über Deutschland hinaus wichtig, auch für eine künftige europäische Sicherheitsstruktur, so der CDU-Politiker. Das sei nur zu begrüßen, eine strategisch sehr weise Entscheidung.

Kiesewetter erwartet, dass Urenco im zivilen Bereich zusätzlich dazu beitragen könnte, den russischen Brennelemente-Hersteller Rosatom leichter zu sanktionieren, indem Alternativen zu dessen Produkten geschaffen würden.

Author DTS Nachrichtenagentur Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.