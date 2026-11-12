Mercedes AMG G63 in Wolfratshausen gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Wolfratshausen einen schwarzen Mercedes AMG G63 gestohlen. Der Stehlschaden liegt im niedrigeren sechsstelligen Eurobereich.

Die Täter gelangten am Dienstagabend, 10. November 2026, gegen 21.30 Uhr auf das Gelände eines Fahrzeughändlers in der Föhrenwaldstraße 2. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage und entwendeten daraus den hochwertigen SUV. Der Mercedes war zur Vorbereitung für den Verkauf vorgesehen und zum Tatzeitpunkt noch nicht zugelassen. Um das Fahrzeug vom Gelände zu fahren, öffneten die Täter außerdem gewaltsam die Einfahrtsschranke.

Polizei sucht Zeugen und Hinweise zum Fahrzeug

Die Identität der Täter ist bislang nicht geklärt. Die ersten Maßnahmen vor Ort übernahm die Polizeiinspektion Wolfratshausen. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Weilheim unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II.

Die Ermittler suchen Zeugen, denen in der Nacht vom 10. auf den 11. November 2026 oder in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Föhrenwaldstraße 2 aufgefallen sind. Zudem bittet die Polizei um Hinweise zum Verbleib des schwarzen Mercedes AMG G63 mit Erstzulassung 2026 oder um Angaben dazu, ob jemand das Fahrzeug am späten Abend des 10. November gesehen hat.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881 / 6400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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