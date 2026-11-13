Dax klettert am Mittag auf Vortagesniveau – Versorger gefragt

Der Dax ist am Freitag nach einem negativen Start in den Handelstag bis zum Mittag zurück in den neutralen Bereich klettert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.780 Punkten berechnet, knapp über dem Schlussniveau vom Vortag.

An der Spitze der Kursliste rangierten Brenntag, Eon und die Hannover Rück. Verluste mussten dagegen die Aktien von Rheinmetall, Vonovia und MTU hinnehmen.

“Zwar hat im Dax die Aufwärtsbewegung nach der gestrigen Rekordjagd etwas an Dynamik verloren, doch von einem nachlassenden Interesse an deutschen Aktien kann keine Rede sein”, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. “Vielmehr verlagert sich die Nachfrage zunehmend auf defensive Branchen wie Versicherungen und Versorger. Die Anleger nehmen Gewinne bei zuvor stark gestiegenen Titeln mit und suchen gleichzeitig nach neuen Einstiegsmöglichkeiten. Diese Branchenrotation ist ein gesundes Zeichen und könnte die Grundlage für eine nachhaltige Fortsetzung der Jahresendrally schaffen.”

“Besonders die Versorger Eon und RWE stehen im Fokus. Beide Unternehmen profitieren von Berichten über ein mögliches Interesse der Bundesregierung an der Übernahme ihrer Beteiligungen am britischen Urananreicherungsunternehmen Urenco. Eine solche Transaktion könnte zusätzliche finanzielle Spielräume eröffnen und wird von den Investoren entsprechend positiv aufgenommen. Gleichzeitig zeigt die Nachfrage nach defensiven Geschäftsmodellen, dass die Anleger trotz der freundlichen Marktstimmung nicht bereit sind, sämtliche Risiken auszublenden.”

“Zusätzliche Unterstützung erhält der deutsche Aktienmarkt von den Hoffnungen auf eine geopolitische Entspannung. Fortschritte bei möglichen Friedensverhandlungen im Ukrainekrieg und im Konflikt mit dem Iran könnten die wirtschaftlichen Perspektiven Europas erheblich verbessern.” Zwar bleibe die Lage insbesondere im Nahen Osten angespannt und unübersichtlich, doch bereits die diplomatischen Bemühungen würden an den Finanzmärkten positiv bewertet.

“Auch die Konjunkturdaten liefern weitere Argumente für vorsichtigen Optimismus. Die heute veröffentlichten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt der Eurozone deuten auf eine langsame, aber zunehmend breiter angelegte wirtschaftliche Erholung hin. Zwar bleibt die Handelsbilanz hinter den Erwartungen zurück, was unter anderem die Belastungen durch die zuvor gestiegenen Energiepreise widerspiegelt. Als Nettoimporteur von Energie ist die Eurozone besonders anfällig für solche Preisbewegungen. Dennoch verdichten sich die Hinweise, dass die europäische Wirtschaft ihre Schwächephase allmählich überwinden könnte. Am Ende des langen Konjunkturtunnels wird zumindest wieder etwas Licht sichtbar”, sagte Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1051 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9049 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.890 US-Dollar gezahlt (+0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 113,16 Euro pro Gramm.

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