Umfrage: Hälfte der Deutschen für Ilse Aigner als Bundespräsidentin

Laut einer Umfrage würden 50 Prozent der Deutschen es begrüßen, wenn Ilse Aigner (CSU) neue Bundespräsidentin werden würde. Im aktuellen ZDF-Politbarometer sprachen sich zwölf Prozent gegen sie als Nachfolgerin von Frank-Walter Steinmeier aus, 33 Prozent war es egal. In dieser Frage zeigten sich praktisch keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, während Aigner umso häufiger präferiert wird, je älter die Befragten sind.

Ilse Aigner hat aktuell das Amt der Präsidentin des bayrischen Landtags inne. Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz (CDU) schlug Aigner am Montag offiziell für das Amt vor. Diese Woche stellte sich die CSU-Politikerin den Fraktionen der SPD und Grünen vor. Das Gespräch mit den Fraktionen von AfD und Linken suchte Aigner dagegen nicht.

Grünen-Chef Felix Banaszak rät der CSU-Politikerin unterdessen dazu, sich auch bei der Linkspartei vorzustellen. “Die Linke will eine eigene Kandidatin aufstellen und hat Ilse Aigner bisher nicht eingeladen. Wenn diese Einladung erfolgt, sollte Aigner sie annehmen”, sagte Banaszak dem “Kölner Stadt-Anzeiger”.

Eine klare Grenze braucht es laut Banaszak gegen die AfD. Man müsse zwar “das Gespräch mit den Wählern der AfD suchen”, dürfe aber “die Partei von Björn Höcke nicht mit falscher Annäherung adeln”. Weiter sagte der Grünen-Chef, die Unterstützung Aigners durch seine Partei sei kein “Koalitionssignal”, die Grünen hätten aber früh gesagt, dass sie sich “eine gemeinsame Kandidatin der demokratischen Parteien für das höchste Staatsamt” vorstellen könnten, “weil man in Zeiten der Polarisierung nicht alles zum parteipolitischen Zankapfel” machen müsse.

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