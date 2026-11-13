Polizeibericht Augsburg und Region vom 13. November 2026

Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Europaweite Schwerpunktaktion „Truck & Bus“

Rastanlage Edenbergen / BAB 8 – Für Dienstag, den 17.11.2026 sind Medienvertreter eingeladen, einer stationären Verkehrskontrolle der APS Gersthofen zur Überwachung des straßengebundenen und in der Regel gewerblichen Transports von Gütern und Personen mit schweren Nutzfahrzeugen im Rahmen der europaweiten Schwerpunktaktion „Truck & Bus“ beizuwohnen. Wann: Dienstag, 17.11.2026, 13.00 – 16.00 Uhr Wo: BAB 8 – TRA Edenbergen Eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ist zwingend erforderlich. Diese kann telefonisch unter 0821/323-1014 oder per Mail unter pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de erfolgen.

Polizeimeldungen aus dem Stadtgebiet

Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen

Innenstadt – Am Donnerstag (12.11.2026), im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Alpenstraße. Der hierdurch entstandene Sachschaden sowie Beuteschaden sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323- 3821 entgegen. Antonsviertel – Im Zeitraum von Dienstag (10.11.2026), 17.00 Uhr bis Donnerstag (12.11.2026), 11.00 Uhr Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Morellstraße. Der entstandene Beuteschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323- 3821 entgegen. Lechhausen – Am Donnerstag (12.11.2026), gegen 13.00 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich Zutritt zu einer Wohnung in der Stätzlinger Straße zu verschaffen. Der zu dieser Zeit anwesende Wohnungsinhaber nahm zunächst Geräusche an der Wohnungstüre wahr und stellte bei der Nachschau wenig später Beschädigungen an dieser fest. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323- 3821 entgegen.

Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Anhängers

Göggingen – Am Donnerstag (12.11.2026), im Zeitraum von 12.00 – 15.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Pkw-Anhänger der Marke Humbaur in der Oskar-von-Miller-Straße. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Oberhausen – Am Donnerstag (12.11.2026), gegen 11.15 Uhr, kontrollierten Beamte einen 36-jährigen Pkw-Fahrer am Alten Gaswerk. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 36-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 36-Jährigen und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr. Der 36-Jährige besitzt die slowakische Staatsangehörigkeit.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Kriminalpolizei ermittelt nach Schockanruf

Mering – Am Donnerstag (12.11.2026) erhielt eine 91-Jährige einen Schockanruf von einem oder mehreren bislang unbekannten Trickbetrügern. Im Laufe des Tages kontaktierten der oder die Betrüger die Frau telefonisch, gaukelten ihr einen medizinischen Notfall eines nahen Angehörigen vor und veranlassten sie dadurch dazu, zuhause befindliches Bargeld und Wertgegenstände zusammenzutragen, um diese im Anschluss an eine Person zu übergeben. Gegen 18.15 Uhr holte ein bislang unbekannter Täter die Gegenstände ab. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betruges. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323- 3821 entgegen.

ÜBERREGIONAL

Kriminalpolizei vollzieht zahlreiche Durchsuchungsbeschlüsse – Fortführung

zu 1791 +++ In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg +++ AUGSBURG / FÜRSTENFELDBRUCK / MÜNCHEN – Wie bereits in der Medieninformation 1791 berichtet, vollzogen Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Augsburg, der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck sowie der Kriminalpolizei München mit Unterstützung weiterer Kräfte am Donnerstag (12.11.2026) eine Vielzahl von Durchsuchungsbeschlüssen sowie mehrere Haftbefehle gegen eine Gruppierung wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Bereits im Vorfeld des gestrigen Großeinsatzes stellten die Beamten Cannabisprodukte im mittleren zweistelligen Kilogrammbereich sowie Kokain im mittleren dreistelligen Grammbereich sicher, welche allesamt der Gruppierung zugeordnet werden konnten. Nach monatelangen Ermittlungen gegen die Gruppierung, konnten am gestrigen Tag weitere Betäubungsmittel im unteren dreistelligen Kilogrammbereich sichergestellt werden (Kokain im oberen einstelligen Kilogrammbereich, Amphetamin im unteren zweistelligen Kilogrammbereich und Cannabisprodukte im oberen zweistelligen Kilogrammbereich). Des Weiteren stellten die Beamten einen niedrigen sechsstelligen Geldbetrag, Wertgegenstände sowie zwei Fahrzeuge der Gruppierung sicher. Aufgrund der Ermittlungen konnten 15 Tatverdächtige im Alter von 20 bis 38 Jahren, darunter 13 männliche und zwei weibliche Personen, verhaftet werden. Diese befinden sich seither in Haft. Die Tatverdächtigen besitzen die deutsche, bosnische, kroatische, afghanische und deutsche Staatsangehörigkeit. Aufgrund der Vielzahl sichergestellter Gegenstände und Betäubungsmittel dauert deren Auswertung sowie die Ermittlungen weiterhin an. Weitergehende Auskünfte sind aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht möglich.