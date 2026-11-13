Spider Murphy Gang erhält Ehrenpreis des Bayerischen Kunstpreises

Die Spider Murphy Gang ist mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet worden. Bei der zweiten Verleihung des Bayerischen Kunstpreises im Bergson Kunstkraftwerk München wurden zudem acht Künstlerinnen und Künstler beziehungsweise Kunst- und Kulturinstitutionen geehrt.

Ministerpräsident Markus Söder ehrte die Spider Murphy Gang, Kunstminister Markus Blume zeichnete die Preisträgerinnen und Preisträger in acht Kategorien aus. Rund 450 Gäste aus Kultur, Medien, Politik und Gesellschaft nahmen an der Gala teil.

Söder würdigte die Band als prägende Größe der bayerischen Musiklandschaft. Er hob ihre bekannten Lieder, deren gesellschaftskritische Themen und das Engagement der Band für soziale Projekte hervor. Blume betonte die Vielfalt der ausgezeichneten Leistungen und die Bedeutung der Freiheit der Kunst.

Auszeichnung für Ausstellung in Augsburg

In der Kategorie „Ausstellung“ ging der Bayerische Kunstpreis an Dr. Michaela Breil und Prof. Dr. Karl Borromäus Murr. Gewürdigt wurde ihre Ausstellung „Celebrating Fashion – Talbot Runhof in Paris“ im Staatlichen Textil- und Industriemuseum in Augsburg.

Weitere Auszeichnungen erhielten der Jazzmusiker Michael Wollny in der Kategorie „Kreatives Schaffen“, die Schriftstellerin Dana von Suffrin für „Stimme“ und die Künstlerin Christiane Huber für „Innovation“. Wilhelm Koch wurde als „Kulturbotschafter“ geehrt.

Roland Pongratz erhielt den Preis für das Programm „drumherum – Das Volksmusikspektakel“ in Regen. Wilma Rapf-Karikari und Ingo Kübler wurden für das Projekt „Kunstpartner Adlmannstein“ in der Kategorie „Besonderer Ort“ ausgezeichnet. Samuel Koch erhielt den Preis für seine Darstellung des Albrecht von Wallenstein in Jan-Christoph Gockels Inszenierung „Wallenstein – Ein Schlachtfest in sieben Gängen“ an den Münchner Kammerspielen.

Acht Kategorien mit jeweils 10.000 Euro dotiert

Die acht Kategorien des Bayerischen Kunstpreises sind jeweils mit 10.000 Euro dotiert. Der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten ist undotiert. Zum Auftakt der Gala verlieh Blume außerdem den Bayerischen Kunstförderpreis 2026 an 16 Nachwuchskünstlerinnen und -künstler sowie ein Ensemble.

Die Verleihung wurde von der 3sat-Kulturzeit-Moderatorin Vivian Perkovic präsentiert. Eine Aufzeichnung ist in der ARD Mediathek abrufbar. Im BR Fernsehen wird die Veranstaltung am 15. November 2026 ausgestrahlt.

Author Presse Augsburg Der Newsdesk von Presse Augsburg veröffentlicht aktuelle Nachrichten aus Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern. Die Redaktion berichtet unter anderem über regionale Ereignisse, Polizei und Blaulicht, Politik, Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Sport.