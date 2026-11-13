Röttgen fürchtet Gleichgültigkeit gegenüber Ukraine

Der Außenpolitiker Norbert Röttgen (CDU) warnt davor, dass die Gesellschaft gegenüber dem Krieg in der Ukraine gleichgültig werde. Man dürfe Empathie und Solidarität mit der Ukraine nicht verlieren, sagte der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende dem “Interview der Woche” der ARD. Wie verheerend Kriege seien, habe Deutschland schließlich selbst erlebt. “Überlegt euch, was es für uns bedeutet, wenn Putin den Krieg gewinnt”, so Röttgen.

Röttgen erzählte auch von seiner eigenen Familiengeschichte, in der zwar selten über den Krieg gesprochen wurde, Kriegsopfer und Jahre der Gefangenschaft aber dennoch prägend waren. Sein Großvater sei nach Jahren aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt, habe aber nie darüber reden wollen. Dessen Mahnung wirke für den CDU-Politiker allerdings bis heute fort. “Krieg ist das Allerschlimmste”, so Röttgen.

Mit Blick auf die Ergebnisse der Kongresswahlen in den USA sagte der Außenpolitiker, das sei ein Umschwung gewesen, mit dem er nie gerechnet habe. Es sei schwer, die kommenden zwei Jahre unter Trump zu prognostizieren. Dieser sei davon getrieben, seinen Eintrag in der Geschichte zu finden. “Da wird er mehr versuchen, als den Ballsaal im Weißen Haus zu hinterlassen.”

Der US-Präsident werde auf die Interessen Verbündeter keine Rücksicht nehmen, um selbst gut dazustehen. Trumps Gesandte agierten vor allem als Geschäftsleute. Die Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland unter Beteiligung der USA diese Woche seien “Nebelkerzen”, solange Putin faktisch nur Kapitulation der Ukraine und Rückzug von Nato und EU anbiete.

Zur Kandidatur von Ilse Aigner (CSU) für das Amt als Bundespräsidentin sagte Röttgen, er schätze sie sehr und gehe davon aus, dass sie ihre positive Persönlichkeit in das Amt einbringen werde. Von 2009 bis 2012 saßen Röttgen und die nebeneinander auf der Regierungsbank. “Es ist eine wirklich gute politische und auch menschliche Verbindung, die dort begonnen hat und andauert”, sagte der CDU-Politiker.

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