Ukraine setzt auf israelische Satellitenterminals neben Starlink

Die Ukraine setzt nach den wiederholten Ausfällen des US-Satelliteninternets Starlink verstärkt auf eine alternative Lösung der israelischen Firma HiSky. Das berichtet das “Handelsblatt” unter Berufung auf Mitarbeiter von HiSky, die bestätigten, dass ihre Terminals vom Typ Sirius in ukrainischen Drohnen verbaut werden.

HiSky-Chef Erez Antebi wollte sich auf Anfrage der Zeitung nicht dazu äußern, bestritt den Einsatz aber auch nicht. Zur genauen Anzahl der HiSky-Terminals in der Ukraine machten die Mitarbeiter keine Angaben. Weltweit hat die Firma aus der Peripherie von Tel Aviv nach eigenen Angaben mehr als 7.500 Terminals ausgeliefert. HiSky betreibt keine eigene Satellitenkonstellation wie Starlink, sondern greift auf Satelliten von Drittanbietern wie Eutelsat zu.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass es in den vergangenen Tagen erneut zu Störungen bei Starshield, der militärischen Version von Starlink, gekommen sei. Schon im Oktober wurde der Internetzugang für das ukrainische Militär mehrfach eingeschränkt.

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