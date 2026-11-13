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Politbarometer: AfD vergrößert Vorsprung auf Union wieder

Politbarometer: AfD vergrößert Vorsprung auf Union wieder
Friedrich Merz und Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Die AfD kann im aktuellen “Politbarometer” des ZDF den Vorsprung auf die Union wieder deutlich ausbauen.

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU laut der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen auf 22 Prozent und damit einen Prozentpunkt weniger als in der letzten Erhebung. Die AfD würde sich zudem verbessern und 28 Prozent (+2) erreichen.

Auch die SPD würde nachlassen und käme auf 13 Prozent (-1). Die Grünen könnten dagegen wie die AfD um zwei Punkte zulegen und kämen auf 15 Prozent. Für die Linke gäbe es derweil nur noch 10 Prozent (-1). Die FDP würde unverändert 3 Prozent erhalten, alle anderen Parteien kämen zusammen auf 9 Prozent (-1).

Mehr zum Thema: Roland Koch warnt CDU Sachsen-Anhalt vor Kooperation mit AfD · Bartsch verlangt von Aigner Zugehen auf Linke und AfD

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