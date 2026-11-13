Politbarometer: AfD vergrößert Vorsprung auf Union wieder

Die AfD kann im aktuellen “Politbarometer” des ZDF den Vorsprung auf die Union wieder deutlich ausbauen.

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU laut der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen auf 22 Prozent und damit einen Prozentpunkt weniger als in der letzten Erhebung. Die AfD würde sich zudem verbessern und 28 Prozent (+2) erreichen.

Auch die SPD würde nachlassen und käme auf 13 Prozent (-1). Die Grünen könnten dagegen wie die AfD um zwei Punkte zulegen und kämen auf 15 Prozent. Für die Linke gäbe es derweil nur noch 10 Prozent (-1). Die FDP würde unverändert 3 Prozent erhalten, alle anderen Parteien kämen zusammen auf 9 Prozent (-1).

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