Bartsch verlangt von Aigner Zugehen auf Linke und AfD

Der Linken-Politiker Dietmar Bartsch fordert Ilse Aigner (CSU) vor ihrer Kandidatur für die Bundespräsidentenwahl zu einem Versöhnungsversuch mit der Linksfraktion auf – und auch zu einem Gespräch mit der AfD-Fraktion.

Eine Bundespräsidentin müsse auch dorthin gehen, wo es wehtue, und den Versuch der Versöhnung unternehmen, sagte Bartsch dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Donnerstagausgaben). Gespräche mit allen Fraktionen seien “in Wahrheit Gespräche mit deren Wählern”, sagte der langjährige Fraktionschef unter anderem auf die Frage, wie Aigner mit der AfD umgehen solle.

Die Bundestagsfraktion der Linken hat die Kandidatin der Union, die von SPD und Grünen unterstützt wird, bislang nicht für eine Vorstellung eingeladen, spricht aber von einer offenen Tür für Aigner. Die bayerische Landtagspräsidentin hat sich dazu nicht geäußert. Eine Einladung der AfD hat sie ausgeschlagen.

Er hoffe, dass Aigner Bundespräsidentin aller sein wolle und nicht nur derjenigen, die sie mit Sicherheit wählen werden, so Bartsch. Dazu gehöre es, sich im positivsten Sinne aufzudrängen und das Gespräch zu suchen. Aigner brauche nicht die Rückendeckung der geschwächten schwarz-roten Bundesregierung, sondern den Rückhalt der Bürger.

Es wäre fatal, wenn Aigner die zentrale Herausforderung des Amtes nicht verstanden habe, sagte Bartsch weiter. Gräben müssten zugeschüttet, Sprachlosigkeit überwunden werden. Dafür brauche es Dialogbereitschaft – gerade mit denen, die einem nicht applaudieren. Aigner sollte sich seiner Ansicht nach mit der Linksfraktion etwa über soziale Fragen austauschen – ein Thema, das ihr als christsozialer Politikerin am Herzen liegen müsse, so Bartsch.

Linksparteichef Luigi Pantisano sagte den Zeitungen, Ilse Aigner wolle Bundespräsidentin werden. Und bei Kandidaten für das Amt sei es gute Gepflogenheit, sich bei allen demokratischen Fraktionen vorzustellen. Aigners Weigerung, das zu tun, sage deshalb mehr über sie aus als über die Linke.

Mehr zum Thema: Umfrage: Jeder Dritte hält Aigner für geeignet · Forsa: AfD baut Vorsprung zu Union aus