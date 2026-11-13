Bodensee-Derby: Islanders wollen Pokal verteidigen

Die EV Lindau Islanders treten am Freitag, 13. November, um 19.30 Uhr bei den HC Tigers in Dornbirn an. Im Messestadion geht es neben wichtigen Punkten auch um den Bodensee-Derby-Pokal. Die Trophäe befindet sich derzeit im Besitz der Islanders. Im ersten Duell der Saison setzten sich die Lindauer Ende September mit 6:2 gegen die Dornbirner durch. Nach der Deutschland-Cup-Pause will das Team an diesen Erfolg anknüpfen und zugleich den Abstand zu den Tigers in der Tabelle verkürzen.

Lipsbergs ist Dornbirns Topscorer

Besonders aufpassen müssen die Islanders auf den lettischen Topscorer Robert Lipsbergs. Der Angreifer kommt in 15 Spielen auf 25 Scorerpunkte. Auch Luis Ludin und der Schwede Gustav Lindström sorgen bei den Vorarlbergern regelmäßig für offensive Akzente.

Für Lindau wird es darauf ankommen, defensiv stabil zu stehen, die Räume eng zu machen und die eigenen Chancen vor dem Tor konsequent zu nutzen.

Islanders hoffen auf Unterstützung der Fans

Beim ersten Aufeinandertreffen in Dornbirn unterstützten zahlreiche Lindauer Fans ihre Mannschaft. Auf eine ähnlich starke Kulisse hoffen die Islanders auch diesmal. Wer nicht ins Stadion reisen kann, kann die Partie kostenpflichtig live bei SpradeTV verfolgen.

Für mitreisende Anhänger gibt es zudem einen Hinweis zur Anfahrt: Auf der Rheintalautobahn A14 zwischen der Grenze bei Lindau und Hohenems besteht in beiden Fahrtrichtungen keine Vignettenpflicht.