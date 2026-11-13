ERC Sonthofen gastiert in Bad Wörishofen und Fürstenfeldbruck

Der ERC Sonthofen bestreitet am Freitag beim Aufsteiger Bad Wörishofen und am Sonntag beim Eislaufverein Fürstenfeldbruck zwei Auswärtsspiele in der Landesliga.

Heimstarke Wölfe warten auf den Tabellenführer

Am Freitag trifft der Tabellenführer aus dem Oberallgäu in der Arena der Wölfe auf Bad Wörishofen. Der Aufsteiger steht derzeit auf Rang vier und gilt als heimstark. Das erste Duell in Sonthofen war für den ERC schwierig. Bad Wörishofen verlor am vergangenen Wochenende beim EV Germering mit 3:10.

Sonthofen reist nach zwei Heimsiegen und sechs Punkten aus den vergangenen beiden Spielen mit Selbstvertrauen ins Unterallgäu. Trainer Helmut Wahl erwartet ein temporeiches Spiel: „Wörishofen steht nicht umsonst dort, wo sie sind. Wir müssen schauen, dass wir dort kämpfen.“ Zudem will der ERC sein eigenes Spiel durchziehen und sich dem Gegner nicht aufdrängen lassen.

Besonderes Augenmerk liegt auf den beiden Stürmern David Mische und Michael Schejbal. Mische erzielte in den beiden vergangenen Heimspielen sieben Treffer und kommt seit Saisonbeginn auf zwölf Tore und sechs Vorlagen. Bad Wörishofens Topscorer Schejbal verbuchte bislang acht Treffer und sechs Vorlagen. Wahl hofft zudem auf Unterstützung durch zahlreiche ERC-Fans.

Fürstenfeldbruck benötigt Punkte

Am Sonntag tritt Sonthofen beim Eislaufverein Fürstenfeldbruck an, der derzeit Tabellenplatz neun belegt. Die Oberbayern unterlagen zuletzt dem Tabellenletzten aus Lechbruck zu Hause mit 2:4 und benötigen Punkte.

Auch in Fürstenfeldbruck will der ERC punkten und mit Zählbarem die Heimreise antreten.