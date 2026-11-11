Umfrage: Jeder Dritte hält Aigner für geeignet

Rund 37 Prozent der Bundesbürger halten die CSU-Politikerin Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin geeignet. Das ergab eine Umfrage des Instituts Ipsos im Auftrag des “Spiegel”. Demnach halten 22 Prozent der Befragten Aigner für nicht geeignet. Die größte Gruppe unter den Befragten muss sich erst noch ein Bild von der Frau aus Oberbayern machen: 20 Prozent kannten Aigner nicht, weitere 19 Prozent waren sich unsicher, ob sie geeignet ist.

Aigners Bekanntheit und Beliebtheit ist bei Frauen und Männern leicht unterschiedlich ausgeprägt. 40 Prozent der Männer halten sie als Bundespräsidentin für geeignet, bei den weiblichen Befragten trauen Aigner 33 Prozent das Amt zu. Zugleich gaben rund 17 Prozent der männlichen Befragten an, Aigner nicht zu kennen. Bei den Frauen sagten 23 Prozent, Aigner sei ihnen unbekannt.

Das Institut Ipsos hat im Auftrag des “Spiegel” vom 5. bis 8. November 2026 bundesweit 2.019 Menschen befragt. Aigner galt zu dem Zeitpunkt bereits als Favoritin.

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