Umfrage: Hälfte bei Aigner-Kandidatur unentschlossen

Die Nominierung von Ilse Aigner (CSU) zur Bundespräsidenten-Kandidatin stößt bei fast jedem zweiten Bundesbürger auf keine Resonanz.

Das ergibt eine Umfrage des Instituts Insa für die “Bild”. Demnach ist es 31 Prozent der Befragten egal, ob Aigner Bundespräsidentin wird. Weitere 16 Prozent wollen oder können nicht einschätzen, ob Aigner Bundespräsidentin werden soll. Dagegen sind 27 Prozent der Befragten (eher) dafür, dass Aigner deutsches Staatsoberhaupt wird, 25 Prozent sind (eher) dagegen.

Auf die Frage, ob Aigner als Staatsoberhaupt einen besseren Job machen würde als der amtierende Präsident Frank-Walter Steinmeier, antworteten 20 Prozent mit Ja. Dagegen gehen 14 Prozent von einer (eher) schlechteren Arbeit aus. 35 Prozent glauben, dass Aigner einen etwa gleich guten Job wie Steinmeier machen wird. 31 Prozent wollten oder konnten die Frage nicht beantworten.

Für die “Bild” befragte Insa vom 6. bis 9. November insgesamt 1.005 Wahlberechtigte.

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