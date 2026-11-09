SPD-Linke unterstützt Aigner als Bundespräsidentin

Die CSU-Politikerin Ilse Aigner kann bei ihrer Kandidatur für das Amt der Bundespräsidentin auch auf die Unterstützung des linken SPD-Flügels setzen.

Die Parlamentarische Linke der SPD freue sich sehr über den Kandidatinnen-Vorschlag, sagte PL-Sprecherin Carmen Wegge dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. Aigner sei eine “tolle Frau und eine gut geeignete Kandidatin für das Amt”.

Zudem sei es nach 75 Jahren “nun endlich an der Zeit, eine Frau an die Spitze dieses Landes zu wählen”. Gegen die ebenfalls als Kandidatin gehandelte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hatte es in der SPD erhebliche Vorbehalte gegeben.

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