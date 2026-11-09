US-Börsen erholen sich zum Wochenstart von Midterm-Schock

Die US-Börsen haben am Montag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.389 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 2,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.550 Punkten 2,4 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 27.905 Punkten 3,4 Prozent im Plus.

Nachdem der Sieg der US-Demokraten bei den Midterms Sorge vor einer strengeren KI-Regulierung geschürt hatte und es in der Folge gerade bei den Technologiewerten zu den deutlichen Abschlägen gekommen war, erholte sich die Wall Street zum Wochenstart wieder.

Nvidia bildeten dabei die Ausnahme und notierten klar im Minus. Hintergrund sind Berichte über eine außereheliche Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit einer Unternehmerin, die möglicherweise Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst unterhält. Huang hat die Affäre bestätigt. Ob es sich um einen Spionagefall handelt, ist bislang ungeklärt.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1221 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8912 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.141 US-Dollar gezahlt (+1,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 118,66 Euro pro Gramm.

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