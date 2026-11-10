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Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (10.11.2026)

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (10.11.2026)
Spielschein für Eurojackpot, via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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1 Minuten Lesezeit

In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Sie lauten 7, 15, 17, 40, 44, die beiden “Eurozahlen” sind die 5 und die 11. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen “Eurojackpot”, liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen.

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Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.

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VonDTS Nachrichtenagentur
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