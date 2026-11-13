Brand in Dachauer Einkaufszentrum breitet sich bis ins Dach aus

Ein Brand in einem Restaurant eines Dachauer Einkaufszentrums hat sich über einen Lüftungsschacht bis in den Dachstuhl ausgebreitet. Die Löscharbeiten dauern wegen eines Schwelbrandes und mehrerer Glutnester an.

Feuerwehr kämpft gegen Glutnester

Das Feuer war am 13. November 2026 zur Mittagszeit in dem Restaurant ausgebrochen. Um den Brand im Inneren zu löschen, soll das Dach geöffnet werden.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnmeldung herausgegeben. Die umliegende Nachbarschaft wurde aufgefordert, in den Häusern zu bleiben sowie Türen und Fenster geschlossen zu halten. Weitere Verletzte sind derzeit nicht bekannt.

Einkaufszentrum bleibt vorerst geschlossen

Vor Ort sind ein Großaufgebot der Feuerwehr, der Rettungsdienst, Beamte der Polizei Dachau und das Technische Hilfswerk im Einsatz. Ein Ende der Löscharbeiten ist noch nicht abzusehen. Die Feuerwehr wird über Nacht eine Brandwache am Gebäude abstellen.

Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor. Nach aktuellem Stand bleibt das Einkaufszentrum vorerst geschlossen. Für Montag ist eine Brandortbegehung durch die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck vorgesehen. Danach soll weiter berichtet werden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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