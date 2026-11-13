Augsburg-Oberhausen: Autofahrer mit rund 1,2 Promille gestoppt

Am Alten Gaswerk in Augsburg-Oberhausen hat die Polizei am Donnerstag einen 36-jährigen Autofahrer mit rund 1,2 Promille kontrolliert.

Die Beamten überprüften den Mann am 12. November 2026 gegen 11.15 Uhr. Dabei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille.

Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme. Gegen den 36-Jährigen, der die slowakische Staatsangehörigkeit besitzt, wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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