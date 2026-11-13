Drogen-Ermittlungen in Augsburg: 15 Tatverdächtige in Haft

Bei einem Großeinsatz gegen den Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge haben Einsatzkräfte 15 Tatverdächtige festgenommen. Die Männer und Frauen befinden sich inzwischen in Haft.

Die Kriminalpolizeien aus Fürstenfeldbruck, Augsburg und München vollzogen am Donnerstag, 12. November 2026, mit Unterstützung weiterer Kräfte zahlreiche Durchsuchungsbeschlüsse und mehrere Haftbefehle. Die Maßnahmen richteten sich gegen eine Gruppierung und deren Abnehmer.

Betäubungsmittel, Geld und Fahrzeuge sichergestellt

Bereits vor dem Großeinsatz stellten die Ermittler Cannabisprodukte im mittleren zweistelligen Kilogrammbereich sowie Kokain im mittleren dreistelligen Grammbereich sicher. Die Betäubungsmittel konnten den Beschuldigten zugeordnet werden.

Am Einsatztag kamen weitere Drogen im unteren dreistelligen Kilogrammbereich hinzu. Darunter waren Kokain im oberen einstelligen Kilogrammbereich, Amphetamin im unteren zweistelligen Kilogrammbereich und Cannabisprodukte im oberen zweistelligen Kilogrammbereich. Außerdem stellten die Beamten einen niedrigen sechsstelligen Geldbetrag, Wertgegenstände und zwei Fahrzeuge sicher.

Bei den 15 Tatverdächtigen handelt es sich um 13 Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 20 und 38 Jahren. Sie besitzen die deutsche, bosnische, kroatische oder afghanische Staatsangehörigkeit.

Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände und Betäubungsmittel dauert ebenso an wie die weiteren Ermittlungen. Wegen des laufenden Verfahrens machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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