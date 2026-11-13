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Humbaur-Anhänger in Augsburg-Göggingen gestohlen

Humbaur-Anhänger in Augsburg-Göggingen gestohlen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Augsburg-Göggingen ist am Donnerstag ein Pkw-Anhänger der Marke Humbaur gestohlen worden. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Der Anhänger wurde am 12. November 2026 zwischen 12.00 und 15.45 Uhr in der Oskar-von-Miller-Straße entwendet. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter kommen als Verantwortliche infrage. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Alfred Ingerl

Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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