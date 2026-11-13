Humbaur-Anhänger in Augsburg-Göggingen gestohlen

In Augsburg-Göggingen ist am Donnerstag ein Pkw-Anhänger der Marke Humbaur gestohlen worden. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Der Anhänger wurde am 12. November 2026 zwischen 12.00 und 15.45 Uhr in der Oskar-von-Miller-Straße entwendet. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter kommen als Verantwortliche infrage. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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