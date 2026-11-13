Drei Einbruchsfälle in Augsburg: Polizei meldet einen Versuch

In Augsburg ermittelt die Kriminalpolizei nach zwei vollendeten Einbrüchen und einem Versuch in drei Wohnungen.

Einbruch in der Alpenstraße

In der Alpenstraße verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Donnerstag, 12. November, zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Wohnung. Die Höhe des Sach- und Beuteschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Weitere Fälle in Antonsviertel und Lechhausen

In der Morellstraße im Antonsviertel verschafften sich Unbekannte zwischen Dienstag, 10. November, 17 Uhr, und Donnerstag, 12. November, 11 Uhr, Zugang zu einer Wohnung. Der Beuteschaden wird noch ermittelt.

In der Stätzlinger Straße in Lechhausen versuchten Unbekannte am Donnerstag gegen 13 Uhr, in eine Wohnung zu gelangen. Der anwesende Wohnungsinhaber nahm zunächst Geräusche an der Wohnungstür wahr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte er Beschädigungen an der Tür fest. Der Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt in der Alpenstraße wegen Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung, in der Morellstraße wegen Einbruchdiebstahls sowie in der Stätzlinger Straße wegen versuchten Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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