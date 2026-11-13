Schockanruf in Mering: 91-Jährige übergibt Wertsachen

Eine 91-Jährige ist in Mering Opfer eines Schockanrufs geworden. Unbekannte Trickbetrüger täuschten am Donnerstag, 12. November, den medizinischen Notfall eines Angehörigen vor und holten später Bargeld und Wertgegenstände bei ihr ab.

Im Laufe des Tages riefen der oder die Täter die Frau an und veranlassten sie, die Gegenstände zu Hause zusammenzutragen. Gegen 18.15 Uhr holte ein bislang unbekannter Täter die Sachen ab.

Wie hoch der Beuteschaden ist, wird derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betrugs. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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