Dax lässt leicht nach – Brenntag gefragt

Zum Wochenausklang hat der Dax geringfügig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 26.750 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem schwachen Start erreichte der Dax am Mittag wieder das Vortagesniveau. Im Anschluss schwankte der Index mit leichter Abwärtsdynamik um dieses Niveau oder knapp darunter.

“Die Aufwärtsbewegung im Dax nach der gestrigen Rekordjagd verliert aktuell zwar etwas an Dynamik, doch von einem nachlassenden Interesse an deutschen Aktien kann keine Rede sein”, kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. “Vielmehr verlagert sich die Nachfrage zunehmend auf defensive Branchen wie Versicherungen und Versorger. Die Anleger nahmen heute Gewinne bei zuvor stark gestiegenen Titeln mit und suchten gleichzeitig nach neuen Einstiegsmöglichkeiten.”

Besonders die Versorger Eon und RWE standen im Fokus. “Beide Unternehmen profitierten von Berichten über ein mögliches Interesse der Bundesregierung an der Übernahme ihrer Beteiligungen am britischen Urananreicherungsunternehmen Urenco”, erklärte der Analyst. “Eine solche Transaktion könnte zusätzliche finanzielle Spielräume eröffnen und wird von den Investoren entsprechend positiv aufgenommen. Gleichzeitig zeigt die Nachfrage nach defensiven Geschäftsmodellen, dass die Anleger trotz der freundlichen Marktstimmung nicht bereit sind, sämtliche Risiken auszublenden.”

Grundsätzlich helle sich das konjunkturelle Umfeld für die deutsche Wirtschaft weiter auf, so Lipkow. “Die zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsdaten und die überwiegend überzeugende Berichtssaison stützen die Hoffnung, dass sich die Erholung im kommenden Jahr fortsetzt.” Nach den kräftigen Kurssteigerungen der vergangenen Handelstage erscheine eine Konsolidierung im Dax deshalb durchaus gesund.

“Die erneuten Kursverluste bei US-Technologiewerten verstärkten die Zurückhaltung vor dem Wochenende zusätzlich”, erläuterte Lipkow. “Im Halbleiter- und KI-Sektor wechseln sich derzeit kräftige Erholungsbewegungen und neue Verkaufswellen in immer kürzeren Abständen ab.” Die Anleger fänden kaum Gelegenheit, wieder dauerhaft Vertrauen zu fassen. “Während die Wachstumsfantasie rund um künstliche Intelligenz grundsätzlich intakt bleibt, sorgen hohe Bewertungen, politische Unsicherheiten und die jüngsten Turbulenzen bei einzelnen Branchenführern immer wieder für empfindliche Rückschläge”, so Lipkow.

An der Spitze der Kursliste standen bis kurz vor Handelsschluss die Papiere von Brenntag, Eon und Fresenius Medical Care. Das Schlusslicht bildeten die Aktien von Infineon, Hochtief und MTU.

Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Dezember kostete 91 Euro und damit ein Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 14 bis 17 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

Der Ölpreis stieg hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 96,46 US-Dollar, das waren 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1036 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9061 Euro zu haben.

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