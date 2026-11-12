Stadtbergen: Zwei Täter überfallen 78-Jährige in Wohnung

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch, 11. November 2026, eine 78-Jährige in ihrer Wohnung in Stadtbergen überfallen.

Gegen 14:45 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu der Wohnung in der Virchowstraße. Sie setzten Reizgas ein und fesselten die Frau. Einer der beiden hielt ihr dabei eine Schusswaffe an den Kopf. Anschließend entwendeten die Täter Bargeld und Schmuck.

Kripo sucht Zeugen

Die Täter waren jeweils etwa 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Sie trugen dunkle Arbeitskleidung, die einem Overall ähnelte und Embleme an den Armen aufwies. Die Kapuzen ihrer Jacken waren aufgezogen, die Kragen ins Gesicht gezogen, sodass nur Augen und Nase sichtbar waren. Nach Angaben der Polizei sprachen die Täter Deutsch und Türkisch.

Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen schweren Raubes gegen die bislang unbekannten Täter. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegengenommen.

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