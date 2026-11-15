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Heil will als SPD-Chef nicht zurück in die Bundesregierung

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Hubertus Heil (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Ex-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) strebt nach eigenen Angaben im Fall seiner Wahl zum SPD-Chef kein Ministeramt in der Bundesregierung an.

„Ich trete dafür an, mich dem Amt des Parteivorsitzenden voll und ganz mit voller Kraft zu widmen“, sagte Heil am Sonntag der ARD. Der amtierende Parteichef Lars Klingbeil solle „auf jeden Fall“ Finanzminister und Vizekanzler bleiben, fügte Heil hinzu.

Der Ex-Minister hatte am Samstagabend in einem Brief an die Mitglieder des Parteivorstands, die Landesverbände und die Bezirke angekündigt, beim SPD-Bundesparteitag im Januar für das Amt des Parteichefs zu kandidieren. Wen er an seiner Seite als Parteichef in einer Doppelspitze haben wolle, sagte Heil nicht.

Mehr zum Thema: Heil fordert Klingbeil heraus und will SPD-Chef werden · Walter-Borjans kritisiert „Ämterhäufung“ in SPD

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