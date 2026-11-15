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Merz fehlt bei Volkstrauertag

Merz fehlt bei Volkstrauertag
Gedenkstunde zum Volkstrauertag am 15.11.2026, via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat dieses Jahr auf eine Teilnahme an der zentralen Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Bundestag verzichtet. Die Gründe waren zunächst unklar.

In der ersten Reihe der Ehrengäste blieb am Sonntagnachmittag ein Platz frei, wahrscheinlich der des Kanzlers. Anwesend waren dort dagegen Verfassungsgerichtspräsident Stephan Harbarth, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), Bundesratspräsident Hendrik Wüst (CDU) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Außerdem war Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen da, der in diesem Jahr die Gedenkrede hält.

Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag und gehört zu den sogenannten stillen Tagen. Er wird seit 1952 zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag begangen und soll an die Opfer von Gewalt und Krieg aller Nationen erinnern.

Mehr zum Thema: Volkstrauertag: Schneiderhan will Jugend Friedenswert vermitteln

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