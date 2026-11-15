62-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall nahe Röslau

Ein 62-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmittag nach einem schweren Unfall nahe Rauschensteig gestorben. Sein Ford war von der Staatsstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Der Mann aus dem Landkreis Wunsiedel war gegen 11.40 Uhr auf der Staatsstraße 2180 von Bernstein in Richtung Röslau unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Rauschensteig kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum, der Fahrer wurde dabei eingeklemmt und schwerst verletzt.

Feuerwehrkräfte befreiten den Mann aus dem Ford. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er trotz sofortiger medizinischer Versorgung seinen Verletzungen erlag. Zur Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Hof die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Dieser unterstützte die Polizei Wunsiedel bei der Unfallaufnahme. Die Staatsstraße war währenddessen gesperrt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.