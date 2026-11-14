Sport

Nations League: Deutschland schlägt Serbien

Nations League: Deutschland schlägt Serbien
Dusan Tadic (Serbische Nationalmannschaft) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Die deutsche Nationalmannschaft hat am 5. Gruppenspieltag der Nations League 3:1 gegen Serbien gewonnen und sich eine gute Ausgangslage für den Einzug in die K.-o.-Phase verschafft.

In der 3. Minute brachte ein Eigentor von Srdjan Babic Deutschland nach einer Ecke von Maximilian Mittelstädt in Führung. Florian Wirtz erhöhte in der 14. Minute nach einem abgewehrten Havertz-Schuss auf 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Deutschland gefährlich. Brajan Gruda baute den Vorsprung in der 50. Minute mit einem sehenswerten Alleingang auf 3:0 aus. Serbien verkürzte durch Srdjan Babic in der 56. Minute auf 1:3.

In der Schlussphase schwächten sich die Gastgeber selbst. Vanja Dragojevic sah nach VAR-Überprüfung in der 76. Minute Rot, Andrija Zivkovic folgte ihm in der 89. Minute. Deutschland brachte den Sieg anschließend sicher ins Ziel.

- Anzeige -

Mehr zum Thema: Tarifkonflikt: Mercedes stoppt alle Investitionen in Deutschland

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Ehe-Aus bei Manuel Neuer? Trennung von Ehefrau Anika
Unternehmensinsolvenzen im August weiter gestiegen
Neugründungen größerer Betriebe nehmen zu
Tarifkonflikt: Mercedes stoppt alle Investitionen in Deutschland
Wirtschaftsweise erhöhen Konjunkturprognose deutlich
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Folgen Sie uns