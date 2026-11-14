Nations League: Deutschland schlägt Serbien

Die deutsche Nationalmannschaft hat am 5. Gruppenspieltag der Nations League 3:1 gegen Serbien gewonnen und sich eine gute Ausgangslage für den Einzug in die K.-o.-Phase verschafft.

In der 3. Minute brachte ein Eigentor von Srdjan Babic Deutschland nach einer Ecke von Maximilian Mittelstädt in Führung. Florian Wirtz erhöhte in der 14. Minute nach einem abgewehrten Havertz-Schuss auf 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Deutschland gefährlich. Brajan Gruda baute den Vorsprung in der 50. Minute mit einem sehenswerten Alleingang auf 3:0 aus. Serbien verkürzte durch Srdjan Babic in der 56. Minute auf 1:3.

In der Schlussphase schwächten sich die Gastgeber selbst. Vanja Dragojevic sah nach VAR-Überprüfung in der 76. Minute Rot, Andrija Zivkovic folgte ihm in der 89. Minute. Deutschland brachte den Sieg anschließend sicher ins Ziel.

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