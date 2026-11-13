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Fettbrand in Dachauer Einkaufszentrum: Mann schwer verletzt

Fettbrand in Dachauer Einkaufszentrum: Mann schwer verletzt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bei einem Brand in einem Restaurant eines Dachauer Einkaufszentrums hat ein 56-jähriger Restaurantangehöriger schwere Verbrennungen im Gesicht erlitten. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Das Feuer wurde am 13. November 2026 gegen 11 Uhr in einem Einkaufszentrum an der Fraunhoferstraße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand durch einen Fettbrand. Eine weitere Person wird wegen einer leichten Rauchgasintoxikation behandelt.

Feuer breitet sich bis zum Dach aus

Das Feuer breitete sich über die Lüftungsanlage bis zum Dach des Gebäudes aus. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten an. Zur Höhe des entstandenen Schadens lagen zunächst keine Angaben vor.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck planten für Montag eine Begehung des Brandorts.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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