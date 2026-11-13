Fettbrand in Dachauer Einkaufszentrum: Mann schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Restaurant eines Dachauer Einkaufszentrums hat ein 56-jähriger Restaurantangehöriger schwere Verbrennungen im Gesicht erlitten. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
Das Feuer wurde am 13. November 2026 gegen 11 Uhr in einem Einkaufszentrum an der Fraunhoferstraße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand durch einen Fettbrand. Eine weitere Person wird wegen einer leichten Rauchgasintoxikation behandelt.
Feuer breitet sich bis zum Dach aus
Das Feuer breitete sich über die Lüftungsanlage bis zum Dach des Gebäudes aus. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten an. Zur Höhe des entstandenen Schadens lagen zunächst keine Angaben vor.
Die Ermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck planten für Montag eine Begehung des Brandorts.
Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.
Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.
Ereignisort
Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.