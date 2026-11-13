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Brand in Dachauer Restaurant greift auf Dachstuhl über

Brand in Dachauer Restaurant greift auf Dachstuhl über
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In einem Restaurant eines Einkaufszentrums in Dachau ist am Freitagmittag ein Brand ausgebrochen. Über einen Lüftungsschacht breitete sich das Feuer bis in den Dachstuhl aus.

Feuerwehr kämpft gegen Glutnester

Die Löscharbeiten dauern an. Ein Schwelbrand und mehrere Glutnester erschweren den Einsatz. Um den Brand im Inneren zu löschen, soll das Dach geöffnet werden. Ein Ende der Löscharbeiten ist derzeit nicht abzusehen.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnmeldung herausgegeben. Die umliegende Nachbarschaft wurde gebeten, in den Häusern zu bleiben sowie Türen und Fenster geschlossen zu halten. Weitere Verletzte sind derzeit nicht bekannt.

Im Einsatz sind ein Großaufgebot der Feuerwehr, der Rettungsdienst, Beamte der Polizei Dachau und das Technische Hilfswerk. Die Feuerwehr wird über Nacht eine Brandwache am Gebäude abstellen.

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Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Nach derzeitigem Stand bleibt das Einkaufszentrum vorerst geschlossen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck soll den Brandort am Montag begehen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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