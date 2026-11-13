Falsche Polizisten betrügen Senioren in Garching um Geld und Gold

Zwei Senioren in Garching verloren durch Betrugsanrufe mehrere tausend Euro und Goldgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro. Außerdem fahndet die Polizei nach zwei unbekannten Tätern eines Raubdelikts in Pasing und ermittelt gegen eine alkoholisierte Autofahrerin.

Senioren in Garching durch falsche Polizisten getäuscht

In Garching erbeuteten unbekannte Abholer bei zwei Betrugsfällen Bargeld und Gold. Im ersten Fall wurde ein über 80-jähriger Mann am 11. November 2026 gegen 15 Uhr von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Der Anrufer behauptete, ein Mitarbeiter der Bank des Seniors begehe Betrug. Der Mann hob daraufhin mehrere tausend Euro ab, legte das Geld in einen Kochtopf und stellte diesen vor seine Wohnungstür. Kurz darauf nahm ein unbekannter Abholer das Bargeld an sich.

Am 12. November gegen 13 Uhr riefen zwei unbekannte Täter eine über 80-jährige Frau an und gaben sich ebenfalls als Polizeibeamte aus. Sie behaupteten, bei festgenommenen Einbrechern sei eine Liste mit möglichen Opfern gefunden worden, auf der auch der Name der Frau stehe. Die Frau legte Goldgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro in einen Kochtopf und stellte ihn vor ihre Haustür. Später holte ein unbekannter Täter die Gegenstände ab.

Die Polizei sucht Zeugen, die im ersten Fall zwischen dem 11. November, 15 Uhr, und dem 12. November, 11 Uhr, im Bereich Prof.-Angermair-Ring, Danziger Straße und Mühlfeldweg Beobachtungen gemacht haben. Zum zweiten Fall werden Hinweise für den 12. November zwischen 13 und 17.30 Uhr aus dem Bereich Hohe-Brücken-Straße und Heidenheimer Straße erbeten. Hinweise nimmt das Kommissariat 61 unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Polizei rät, bei Anrufen angeblicher Beamter selbstständig den Polizeinotruf 110 zu wählen und darauf zu achten, dass der vorherige Anruf tatsächlich beendet ist. Unbekannte Personen sollten nicht in die Wohnung gelassen werden. Außerdem sollten am Telefon keine Angaben zu finanziellen Verhältnissen oder Bankverbindungen gemacht werden.

Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt in Pasing

Nach einem Raubdelikt auf ein Geschäft für Edelmetall-An- und -Verkauf in Pasing fahndet die Polizei öffentlich nach zwei unbekannten Männern. Bei der Tat am 15. Oktober 2026 gegen 11.50 Uhr wurden Edelmetalle, Schmuck und Bargeld im niedrigen sechsstelligen Gesamtwert entwendet.

Die Auswertung von Videomaterial ergab, dass zwei Täter kurz vor der Tat mit Fahrrädern in die Nähe des Geschäfts fuhren und anschließend jeweils mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung flüchteten. Einer der Männer wird als schlank beschrieben. Er trug eine graue Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Baseballkappe, weiße Turnschuhe und eine Brille. Der zweite Mann war etwa 1,85 Meter groß und kräftig. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Anglerhut der Marke Jordan sowie weiße Turnschuhe. Außerdem führte er eine weiße Tüte mit langen Trageriemen mit sich. Nach Angaben der Polizei sprach er Deutsch mit osteuropäisch anmutendem Akzent.

Gesucht werden Zeugen, die im Bereich der Bodenseestraße und des Pasinger Marienplatzes Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kommissariat 21 unter 089 2910-0 entgegen.

Alkoholisierte Autofahrerin fährt gegen Verkehrsschilder

Eine 45-Jährige fuhr am 11. November 2026 gegen 19.40 Uhr mit einem Mercedes auf dem Gustav-Heinemann-Ring und bog in die Therese-Giehse-Allee ab. Dabei war sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, fuhr auf eine Verkehrsinsel und fuhr ein Verkehrsschild um. Anschließend geriet sie auf eine Fahrspur des Gegenverkehrs. Der Fahrer eines Ford verhinderte einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver.

Die Frau wechselte danach wieder den Fahrstreifen und kollidierte mit einem weiteren Verkehrsschild. Der Ford-Fahrer folgte dem Mercedes und verständigte den Polizeinotruf. Im Bereich der Tegernseer Landstraße hielt die 45-Jährige an. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte ihre Alkoholisierung; eine Blutentnahme wurde angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt.

Bei der weiteren Sachbearbeitung stellte sich heraus, dass die Frau keine Fahrerlaubnis besitzt. Sie wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Nach der Blutentnahme und der polizeilichen Sachbearbeitung wurde sie wieder entlassen.

Polizei zieht Bilanz zu Prävention gegen Anlagebetrug

Mit Aktionstagen vom 9. bis 13. November 2026 hat das Polizeipräsidium München gemeinsam mit dem Verein „Sicher in München e. V.“ sowie fünf Münchner Banken und Sparkassen über Onlineanlagebetrug informiert. Mehr als 1500 Menschen besuchten die Informationsstände. An einem Vortrag der Kriminalpolizei am 10. November nahmen vor Ort und online mehr als 300 Personen teil.

Im Großraum München erlangten Betrüger im Jahr 2025 mehr als 50 Millionen Euro. Die Beteiligten wollen mit einer Million Informationskarten, Taschentuchboxen und einem folierten MVG-Bus auf die Betrugsgefahr aufmerksam machen. Der Bus wird sechs Monate lang im Münchner Stadtgebiet unterwegs sein.

Gewarnt wird vor unrealistischen Renditeversprechen, vermeintlichen Geheimtipps und Anlageberatern, die zu schnellen Entscheidungen oder weiteren Einzahlungen drängen. Wer einen Betrug vermutet oder bereits Geld verloren hat, sollte Anzeige erstatten und umgehend die eigene Bank kontaktieren.

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