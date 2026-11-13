Mann aus Unterallgäu vermisst: Auto bei Buchenberg gefunden

Seit dem 1. Oktober 2026 wird ein Mann aus dem Landkreis Unterallgäu vermisst. Bisherige Suchmaßnahmen mit Personensuchhunden blieben erfolglos.

Der Mann unternimmt gelegentlich allein mehrtägige Wander- oder Fahrradtouren. Sein Pkw wurde am Waldrand im Bereich Eschach/Eschacher Weiher bei Buchenberg gefunden.

Der Vermisste ist etwa 174 Zentimeter groß, wiegt ungefähr 70 bis 75 Kilogramm und wird als schlank und sportlich beschrieben. Er hat kurze, glatte braune Haare. Als Bekleidung werden ein olivfarbenes T-Shirt und olivfarbene Shorts genannt. Möglicherweise trägt er eine Brille.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909-0 entgegen. Hinweise können auch an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

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