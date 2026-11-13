Fürth: Polizei nimmt 53-Jährigen nach Notruf fest

Ein Hinweis auf einen möglicherweise bewaffneten Mann hat am Donnerstag (12. November 2026) in der Fürther Oststadt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Einsatzkräfte nahmen einen 53-Jährigen vorläufig fest und stellten eine Softair-Pistole sowie einen Teleskopschlagstock sicher.

Wohnung umstellt und Mann festgenommen

Gegen 17 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein, dass sich ein möglicherweise bewaffneter Mann in einem Anwesen an der Straße Am Historischen Lokschuppen aufhalte. Wegen der zunächst unklaren Gefahrenlage rückten mehrere Streifen an. Beteiligt waren neben der Polizeiinspektion Fürth auch zahlreiche Kräfte des Unterstützungskommandos Mittelfranken und der Unterstützungskommandos der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

Die Einsatzkräfte lokalisierten die Wohnung des 53-jährigen deutschen Tatverdächtigen und umstellten das Gebäude. Als der Mann die Wohnung verließ, ließ er sich widerstandslos festnehmen. Die Beamten legten ihm Handfesseln an. Im Umfeld des Anwesens fanden sie die Softair-Pistole und den Teleskopschlagstock und stellten beide Gegenstände sicher.

Verkehr kurzzeitig umgeleitet

Wegen des größeren Polizeiaufgebots leitete die Verkehrspolizeiinspektion Fürth den Verkehr im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Jakobinenstraße vorübergehend um. Auch der Busverkehr war davon betroffen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Polizeiangaben zu keinem Zeitpunkt.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 53-Jährigen einen Wert von rund zwei Promille. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam. Die Polizeiinspektion Fürth leitete unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung ein Ermittlungsverfahren ein.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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