Zirndorf: Polizei fahndet nach Radfahrer nach tödlichem Unfall

Ein 59-jähriger Mann ist nach einem Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Radfahrer in Zirndorf gestorben. Die Polizei sucht den Radfahrer nun mit einem Lichtbild.

Der 59-Jährige trat am Mittwochnachmittag, 4. November 2026, gegen 15:40 Uhr aus einer Gärtnerei in der Jahnstraße an der Ecke zur Turnstraße auf den Gehweg. Ein aus Richtung Stadtzentrum kommender Radfahrer übersah ihn offenbar und stieß mit ihm zusammen. Der Mann erlitt schwerste Kopfverletzungen.

Radfahrer fuhr stadtauswärts weiter

Der Radfahrer stieg zunächst ab, setzte seine Fahrt anschließend jedoch in stadtauswärtiger Richtung fort, ohne sich um den schwer verletzten Mann zu kümmern. Der Rettungsdienst versorgte den 59-Jährigen zunächst und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Dort starb der Mann am Donnerstagabend, 5. November 2026, aufgrund der Schwere seiner Verletzungen. Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet mit einem Lichtbild nach dem unbekannten Radfahrer.

Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Fürther Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0911 9739970 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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