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Trump, Putin und Xi treffen sich zu Dreiergipfel in China

Trump, Putin und Xi treffen sich zu Dreiergipfel in China
Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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1 Minuten Lesezeit

US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping kommen nächste Woche zu einem historischen Treffen in China zusammen. Das Weiße Haus bestätigte, dass die Begegnung am kommenden Donnerstag in Shenzhen stattfinden wird. Es ist das erste Dreiertreffen überhaupt zwischen den Staatschefs der USA, Russlands und Chinas.

Bei den Gesprächen soll es um die Reduzierung der weltweiten Atomwaffenbestände und den Iran gehen, nicht jedoch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ein ranghoher US-Regierungsvertreter erklärte, dass Trump nicht auf den Ukraine-Krieg eingehen werde. Washington verfolge hinsichtlich Kiew und Moskau eine völlig andere Verhandlungslinie, bei der China nicht wirklich Teil sei.

Zudem dämpfte der US-Beamte die Erwartungen, dass bei dem Gespräch über Atomwaffen konkrete Ergebnisse erzielt werden könnten. Vielmehr sei das Treffen als Einstieg anzusehen. Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder einen neuen Abrüstungsvertrag ins Spiel gebracht, nachdem der Vertrag New Start zwischen Russland und den USA Anfang des Jahres ausgelaufen war. Elon Musk soll den US-Präsidenten auf der Reise nach China begleiten, jedoch nicht an den Gesprächen teilnehmen, hieß es weiter.

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