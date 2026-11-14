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Verbesserungen beim Ersatzverkehr zwischen Augsburg und Dasing in Sicht

Verbesserungen beim Ersatzverkehr zwischen Augsburg und Dasing in Sicht
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Presse Augsburg
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Auf der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Dasing müssen sich Fahrgäste weiterhin auf einen längerfristigen Ausfall des Zugverkehrs einstellen. Bei einem Runden Tisch auf Initiative der Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko und Andreas Jäckel wurden nun Möglichkeiten diskutiert, den Busersatzverkehr zu verbessern. Erste spürbare Änderungen könnten bereits im Dezember kommen.

An dem Gespräch beteiligten sich Vertreter der DB InfraGO, der Bayerischen Regiobahn (BRB), der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) sowie des Fahrgastverbands Pro Bahn. Gemeinsam wurden konkrete Ansätze erörtert, um die Situation für Pendler und andere Fahrgäste während der Bauarbeiten zu erleichtern.

Die Einzelheiten der geplanten Änderungen stehen noch nicht fest. Ziel ist es jedoch, bereits ab Dezember und bis zum Ende der Baustelle Verbesserungen umzusetzen.

Politiker drängen auf schnelle Umsetzung

Peter Tomaschko betonte die Bedeutung der gemeinsamen Gespräche: „Der gemeinsame Dialog ermöglicht voraussichtlich ab Dezember bis zum Ende der Baustelle verschiedene Verbesserungen des Busersatzverkehrs zwischen Augsburg und Dasing. Ich danke allen Beteiligten für Ihre Bereitschaft und hoffe auf eine schnellstmögliche Umsetzung und Kommunikation der konkreten Pläne“, erläutert der Stimmkreisabgeordnete für Aichach – Friedberg, Peter Tomaschko, MdL.

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Auch Andreas Jäckel aus Augsburg sieht Handlungsbedarf: „Wir brauchen schnellstmöglich für Augsburg und den Landkreis Aichach – Friedberg wieder die leistungsfähigen Zugverbindungen auf dieser viel befahrenen Strecke. Jedoch können wir zumindest kurzfristig Verbesserungen für die Fahrgäste erreichen. Hierfür danke ich allen Beteiligten.“ 

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