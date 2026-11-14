Wunschbaum auf dem Augsburger Stadtmarkt ab 14. November

Besucher des Augsburger Stadtmarkts können ab Samstag, 14. November 2026, Weihnachtswünsche von Kindern aus Augsburger Kinderheimen erfüllen.

Auf dem Brunnenplatz stellt der Förderverein Augsburger Stadtmarkt einen Weihnachtsbaum auf. An seinen Zweigen hängen die Wunschzettel der Kinder. Wer mitmachen möchte, nimmt einen Zettel ab, besorgt das gewünschte Geschenk im Wert von bis zu 50 Euro, verpackt es weihnachtlich und befestigt den Wunschzettel gut sichtbar daran. An der frei gewordenen Stelle wird eine Weihnachtskugel aufgehängt.

Geschenke bis 4. Dezember abgeben

Die Geschenke können bis spätestens Freitag, 4. Dezember 2026, um 18 Uhr bei The Winery oder Das Meier auf dem Augsburger Stadtmarkt abgegeben werden. Kurz vor Weihnachten übergibt der Förderverein sie an die Augsburger Kinderheime. Mitmachen sollten nur Personen, die das Geschenk tatsächlich besorgen und rechtzeitig abgeben können.

Weitere Informationen gibt es unter www.augsburger-stadtmarkt.de.