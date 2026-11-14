Trauerfeier für Hubert Aiwanger in München: BR überträgt live

In der Münchner Frauenkirche wird am heutigen Samstag (14. November) Abschied vom überraschend verstorbenen bayerischen Vize-Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger genommen. Zur offiziellen Trauerfeier werden zahlreiche hochrangige Gäste aus Politik und Gesellschaft erwartet. Auch die Öffentlichkeit kann an der Gedenkveranstaltung teilnehmen. Der Bayerische Rundfunk überträgt die Feierlichkeiten live.

Trauergottesdienst beginnt um 10.30 Uhr

Die Frauenkirche in München öffnet bereits um 9.30 Uhr ihre Türen. Neben geladenen Gästen sollen auch Bürgerinnen und Bürger ohne persönliche Einladung die Möglichkeit erhalten, sich von Hubert Aiwanger zu verabschieden.

Um 10.30 Uhr beginnt die offizielle Trauerfeier mit einem feierlichen Gottesdienst. Daran schließt sich ein Staatsakt zu Ehren des verstorbenen Politikers an.

Söder lädt anschließend zum Trauerempfang

Nach dem Gottesdienst und dem Staatsakt lädt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zu einem Trauerempfang in die Münchner Residenz. Dort sollen Vertreter aus Politik und Gesellschaft Gelegenheit erhalten, gemeinsam an den verstorbenen Wirtschaftsminister zu erinnern.

Hubert Aiwanger war in der vergangenen Woche überraschend verstorben. Sein Tod hatte in Bayern und darüber hinaus große Bestürzung ausgelöst.

Bayerischer Rundfunk überträgt Trauerfeier live

Wer nicht persönlich an der Trauerfeier in München teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, die Veranstaltung im Fernsehen zu verfolgen. Der Bayerische Rundfunk überträgt sowohl den Gottesdienst als auch den anschließenden Staatsakt am Samstag von 10.30 Uhr bis 13 Uhr live.

Damit können auch Menschen außerhalb Münchens am offiziellen Abschied von Hubert Aiwanger teilhaben.