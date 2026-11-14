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SPD-Fraktionschef fordert Pflegedeckel

SPD-Fraktionschef fordert Pflegedeckel
Pflegeheim (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Angesichts der hohen Eigenanteile für Pflegeheimplätze spricht sich SPD-Fraktionschef Matthias Miersch für die Einführung eines Pflegedeckels aus.

„Wir brauchen einen Pflegedeckel, der immerhin den pflegebedingten Eigenanteil im Pflegeheim begrenzt und so Pflegebedürftige und ihre Familien wirksam vor immer weiter steigenden Kosten schützt“, sagte Miersch den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Wir wollen eine Entlastung von mehreren hundert Euro monatlich realisieren.“

Problematisch sei zudem, dass die gesetzlichen Pflegekassen die Hauptlast für die Risiken der Allgemeinheit trügen. „Es gibt keinen angemessenen Ausgleich zwischen privaten und gesetzlichen Kassen. Mir ist sehr wichtig, dass wir das ändern“, betonte Miersch. Auch darüber, ob man Vermögen stärker als bisher einbeziehen sollte in die Finanzierung der Pflege, könne man diskutieren, so der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion.

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