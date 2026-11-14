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Flugverkehr in den USA nach Startverbot wieder aufgenommen

Flugverkehr in den USA nach Startverbot wieder aufgenommen
Flugzeuge am Flughafen Newark bei New York, via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Der Flugverkehr in den USA ist nach einem mehrstündigen Startverbot wieder aufgenommen worden. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hatte zuvor alle Starts an Flughäfen des Landes gestoppt. Verkehrsminister Sean Duffy erklärte, dass veraltete Kommunikationssysteme die Ursache für den Ausfall gewesen seien.

Zehntausende Passagiere waren von dem Flugstopp betroffen und strandeten an den Flughäfen. Auch der transatlantische Flugverkehr war eingeschränkt, da die europäische Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol mitgeteilt hatte, dass aufgrund technischer Probleme keine Flugzeuge aus Europa in Richtung USA abheben dürften. US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin schloss eine Cyberattacke als Ursache aus.

Der Vorfall ereignete sich einen Tag nach Duffys Forderung nach 30,1 Milliarden Dollar für die Modernisierung der US-Flugsicherung. Er sagte, dass das Geld für widerstandsfähigere Kommunikationsnetze und moderne Hard- und Software benötigt werde. Die FAA beschrieb das Problem als „vorübergehenden Ausfall der Telekommunikation“ und betonte, dass das Vorgehen als Vorsichtsmaßnahme erfolgte.

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